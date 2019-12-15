Красоты Будапешта и еда рядом с ними

Подготовка к предстоящему путешествию дело важное: билеты на самолёт купить, жильё забронировать, расписать в какой день смотреть Парламент, а на какой день запланировать подъём на гору Геллерт. Интернет пестрит советами и лайфхаками для поездки в Будапешт, но перед тем, как читать все эти статьи я рекомендую посмотреть на дату их публикации. Вкусные заведения в венгерской столице довольно часто меняют места дислокации! Мною уже был составлен список самых крутых и полезных заведений Будапешта, но в этой статье я структурирую их (+ новые заведения) по расположению и близости к основным достопримечательностям в городе.

Здание венгерского Парламента – Országház

Smúz-viragneked – завтраки, разноцветный кофе.

Tokaji Borozó – турбо аутентичный винный бар, 70-ти летние венгры и знаменитое токайское вино по 4 евро за литр.

Madal Cafe – один из самых вкусных кофе в городе, выпечка.

PICK Deli & Gourmet – модная столовка от главного производителя салями в Венгрии.

Szamos Cafe – завтраки, кофе и десерты.

Grey Goose Étterem és Bár – ресторан с фуа-гра и отличной винной картой.

Площадь Свободы – Szabadság tér

Tüköry Étterem – традиционная кухня, большие порции и скатерти в клеточку.

Buja Disznó(k) – самые вкусные шницели в городе, кафе на 2м этаже на рынке.

Artizán Bakery – выпечка и кофе.

Börze – европейская и венгерская кухня в современном исполнении.

Terv Bisztró – венгерская кухня и атмосфера/интерьер 70-х годов.

hummusbar – для вегетарианцев и любителей ближневосточной кухни.

Első Pesti Rétesház – самые вкусные штрудели в городе, традиционная кухня и меню на русском языке.

Urban betyár – стейки, венгерская кухня и этнографический музей на -1 этаже ресторана.

Базилика Святого Иштвана – Szent István Bazilika

BESTIA – стейки и венгерская традиционная кухня в современном исполнении.

Zeller Bistro – невероятно душевное место с превосходной европейской кухней.

Café Kör – традиционная кухня в консервативном исполнении.

0,75 bistro & bar – винный бар с огромной винной картой, еды по минимуму.

Gelarto Bistro – мороженое в форме розочки, второй филиал где обычно нет очередей.

Borkonyha Winekitchen – для исключительных поводов, ресторан рекомендованный мишленовским гидом.

Textúra – для гурманов и эстетов, уровень мишленовских ресторанов, но пока без звезды.

Bamba Marha Burger Bar – лучшие бургеры в городе.

Вигадо и площадь Вёрёшмарти – Vígadó / Vörösmarty tér

Vígvarjú Étterem – традиционная и европейская кухня, меню на русском языке.

DNB Budapest – возможно единственный ресторан в Будапеште с вкусной едой и красивой панорамой.

Á la Maison – инстаграмные завтраки и бранчи.

Fruccola – микс салаты и завтраки.

Центральный рынок на площади Фёвам – Fővám téri Belvárosi piac

Borbíróság – венгерская кухня в современном исполнении.

Pizza Manufaktura – лучшая пицца в городе, помещение маленькое если что.

Cafe Frei Corvinus – более 100 вариантов кофе, один из лучших в городе.

Jónás Craft Beer House – бар с крафтовым пивом и бургерами.

Leves Gyorsétterem – супы на вынос в стаканчиках.

For Sale Pub – паб с орехами из Орла и Решки, вкуснейший гуляш, но ужасное обслуживание и официанты любят неправильно давать сдачу.

Pampas Argentin Steakhouse – стейки и европейская кухня.

Paprika Jancsi Restaurant – традиционная венгерская кухня, медленное обслуживание и недорогой ценник.

Синагога на улице Дохань – Zsinagoga Dohány utca

Fausto’s – высокая кухня и ценник, но есть бизнес ланчи.

Gettó Gulyás – самый вкусный гуляш в Будапеште.

The Blue Rose Restaurant – ресторан для местных: дешево и сердито.

Sonkapult – завтраки и бранчи.

My Little Melbourne Coffee – лучший кофе в городе

Keksz – огромные порции завтраков и салатов, заведение для местных.

Cafe Vian – традиционная и европейская кухня.

Mátka – душевное заведение с современной венгерской кухней.

Опера – Opera

Dip Me – многоуровневые завтраки и европейская кухня.

Trófea Grill – ресторан с системой шведского стола и неограниченной еды.

Apropó Bistro – завтраки с утра, а вечером бар.

360 Bar – бар на крыше парижского универмага.

Lángos Papa – ресторан венгерского стрит фуда лангош.

Bisztró Most – европейская кухня и бар.

Sophie Brasserie – завтраки и европейская кухня.

Gyros Kerkyra – самая вкусная шаурма в Будапеште (от греков).

Pörc & Prézli Étterem – вкуснейшая венгерская традиционная кухня и живая музыка по вечерам и выходным.

Olive Tree – украинская, венгерская и ближневосточная кухня.

Площадь Героев и замок Вайдахуняд – Hősök tere / Vajdahunyád vára.

Gundel – один из самых старых и самых дорогих ресторанов (по выходным классные бранчи за 30 евро).

Trófea Grill – ресторан с шведским столом и неограниченной едой.

Paprika Vendéglő – традиционная еда, огромные порции и аутентичный интерьер.

Piroska Vendéglő – заведение для местных, очень простая венгерская кухня.

Cafe Frei Liget Center – более 100 видов кофе, выпечка и тортики.

Ecke 22 – традиционная кухня в простом исполнении, большие порции.

Városliget Café – европейская и венгерская кухня на берегу озера/катка.

Западный вокзал – Nyugati palyaudvár

Ape Regina – европейская кухня по системе шведский стол, неограниченная еда и напитки за 3 часа.

Potkulcs Pub – руинный бар для местных, еды по минимуму.

St. Andrea – ресторан с мишленовской едой и ценами (но дико вкусный).

Matula Bistro – традиционная кухня в простом исполнении, меню на русском языке.

Tökmag Vegan Street Food – вегетарианская еда (супы и сендвичи).

Hummus bar – ближневосточная кухня и вкуснейший хумус в городе.

Budapest Jazz Club – по будням днём хорошие бизнес ланчи в джаз клубе.

Kiskakukk – традиционная кухня в невероятно душевном исполнении, меню на русском языке.

Цепной мост им. Сечени – Széchenyi Lánchíd.

Andante Borpatika – винный бар с небольшим меню по еде, но с видом на Дунай.

Mátra Borozó – традиционный винный бар, литр вина 3 евро, но еды мало.

Lánchíd Söröző – душевный рок бар с хорошей едой, меню на русском языке.

Marvelosa Restaurant – милейший ресторан с традиционной кухней.

Bárkert Bistro – европейская и венгерская кухня в современном исполнении, для исключительных поводов.

Будайская крепость – Budai vár

Ramazuri – европейская кухня и вкусная винная карта.

Ruszwurm – одна из самых старых кофеен в городе.

Rétesvár – штрудели и выпечка для перекуса.

Pest-Buda Bistro – традиционная кухня в современном исполнении.

Baltazár – европейская и венгерская кухня.

Pierrot Café & Restaurant – вкуснейшее заведение в районе, но ценник высокий.

Riso – европейская кухня и хорошее обслуживание.

Гора Геллерт и купальня Геллерт – Gellért hegy & fürdő

Búsuló Juhász – очень вкусный ресторан на подъезде к цитадели.

Füge Shop and Café – единственный магазин на горе и кафе с выпечкой и сендвичами.

Mitzi. kortárs kávéház és bár – завтраки, кофе и бар.

Grillmánia – балканский ресторанчик с вкусным мясом.

Stühmer Édességbolt és Kávézó – кафе с десертами при шоколадной фабрике (кстати ещё можно вкусные сувениры здесь прикупить).

Kelet Café – вкуснейший кофе и чаи, сендвичи и супы в книжном кафе.

Hadik – душевный ресторанчик с венгерской кухней в современном исполнении.

Szatyor Bár – руинный бар с кухней из предыдущего заведения.

Béla – руинный бар с небольшим количеством еды (но есть вкусный лавандовый чизкейк).