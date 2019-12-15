Красоты Будапешта и еда рядом с ними

Подготовка к предстоящему путешествию дело важное: билеты на самолёт купить, жильё забронировать, расписать в какой день смотреть Парламент, а на какой день запланировать подъём на гору Геллерт. Интернет пестрит советами и лайфхаками для поездки в Будапешт, но перед тем, как читать все эти статьи я рекомендую посмотреть на дату их публикации. Вкусные заведения в венгерской столице довольно часто меняют места дислокации! Мною уже был составлен список самых крутых и полезных заведений Будапешта, но в этой статье я структурирую их (+ новые заведения) по расположению и близости к основным достопримечательностям в городе.
Здание венгерского Парламента – Országház
Smúz-viragneked – завтраки, разноцветный кофе.
Tokaji Borozó – турбо аутентичный винный бар, 70-ти летние венгры и знаменитое токайское вино по 4 евро за литр.
Madal Cafe – один из самых вкусных кофе в городе, выпечка.
PICK Deli & Gourmet – модная столовка от главного производителя салями в Венгрии.
Szamos Cafe – завтраки, кофе и десерты.
Grey Goose Étterem és Bár – ресторан с фуа-гра и отличной винной картой.
Площадь Свободы – Szabadság tér
Tüköry Étterem – традиционная кухня, большие порции и скатерти в клеточку.
Buja Disznó(k) – самые вкусные шницели в городе, кафе на 2м этаже на рынке.
Artizán Bakery – выпечка и кофе.
Börze – европейская и венгерская кухня в современном исполнении.
Terv Bisztró – венгерская кухня и атмосфера/интерьер 70-х годов.
hummusbar – для вегетарианцев и любителей ближневосточной кухни.
Első Pesti Rétesház – самые вкусные штрудели в городе, традиционная кухня и меню на русском языке.
Urban betyár – стейки, венгерская кухня и этнографический музей на -1 этаже ресторана.
Базилика Святого Иштвана – Szent István Bazilika
BESTIA – стейки и венгерская традиционная кухня в современном исполнении.
Zeller Bistro – невероятно душевное место с превосходной европейской кухней.
Café Kör – традиционная кухня в консервативном исполнении.
0,75 bistro & bar – винный бар с огромной винной картой, еды по минимуму.
Gelarto Bistro – мороженое в форме розочки, второй филиал где обычно нет очередей.
Borkonyha Winekitchen – для исключительных поводов, ресторан рекомендованный мишленовским гидом.
Textúra – для гурманов и эстетов, уровень мишленовских ресторанов, но пока без звезды.
Bamba Marha Burger Bar – лучшие бургеры в городе.
Вигадо и площадь Вёрёшмарти – Vígadó / Vörösmarty tér
Vígvarjú Étterem – традиционная и европейская кухня, меню на русском языке.
DNB Budapest – возможно единственный ресторан в Будапеште с вкусной едой и красивой панорамой.
Á la Maison – инстаграмные завтраки и бранчи.
Fruccola – микс салаты и завтраки.
Центральный рынок на площади Фёвам – Fővám téri Belvárosi piac
Borbíróság – венгерская кухня в современном исполнении.
Pizza Manufaktura – лучшая пицца в городе, помещение маленькое если что.
Cafe Frei Corvinus – более 100 вариантов кофе, один из лучших в городе.
Jónás Craft Beer House – бар с крафтовым пивом и бургерами.
Leves Gyorsétterem – супы на вынос в стаканчиках.
For Sale Pub – паб с орехами из Орла и Решки, вкуснейший гуляш, но ужасное обслуживание и официанты любят неправильно давать сдачу.
Pampas Argentin Steakhouse – стейки и европейская кухня.
Paprika Jancsi Restaurant – традиционная венгерская кухня, медленное обслуживание и недорогой ценник.
Синагога на улице Дохань – Zsinagoga Dohány utca
Fausto’s – высокая кухня и ценник, но есть бизнес ланчи.
Gettó Gulyás – самый вкусный гуляш в Будапеште.
The Blue Rose Restaurant – ресторан для местных: дешево и сердито.
Sonkapult – завтраки и бранчи.
My Little Melbourne Coffee – лучший кофе в городе
Keksz – огромные порции завтраков и салатов, заведение для местных.
Cafe Vian – традиционная и европейская кухня.
Mátka – душевное заведение с современной венгерской кухней.
Опера – Opera
Dip Me – многоуровневые завтраки и европейская кухня.
Trófea Grill – ресторан с системой шведского стола и неограниченной еды.
Apropó Bistro – завтраки с утра, а вечером бар.
360 Bar – бар на крыше парижского универмага.
Lángos Papa – ресторан венгерского стрит фуда лангош.
Bisztró Most – европейская кухня и бар.
Sophie Brasserie – завтраки и европейская кухня.
Gyros Kerkyra – самая вкусная шаурма в Будапеште (от греков).
Pörc & Prézli Étterem – вкуснейшая венгерская традиционная кухня и живая музыка по вечерам и выходным.
Olive Tree – украинская, венгерская и ближневосточная кухня.
Площадь Героев и замок Вайдахуняд – Hősök tere / Vajdahunyád vára.
Gundel – один из самых старых и самых дорогих ресторанов (по выходным классные бранчи за 30 евро).
Trófea Grill – ресторан с шведским столом и неограниченной едой.
Paprika Vendéglő – традиционная еда, огромные порции и аутентичный интерьер.
Piroska Vendéglő – заведение для местных, очень простая венгерская кухня.
Cafe Frei Liget Center – более 100 видов кофе, выпечка и тортики.
Ecke 22 – традиционная кухня в простом исполнении, большие порции.
Városliget Café – европейская и венгерская кухня на берегу озера/катка.
Западный вокзал – Nyugati palyaudvár
Ape Regina – европейская кухня по системе шведский стол, неограниченная еда и напитки за 3 часа.
Potkulcs Pub – руинный бар для местных, еды по минимуму.
St. Andrea – ресторан с мишленовской едой и ценами (но дико вкусный).
Matula Bistro – традиционная кухня в простом исполнении, меню на русском языке.
Tökmag Vegan Street Food – вегетарианская еда (супы и сендвичи).
Hummus bar – ближневосточная кухня и вкуснейший хумус в городе.
Budapest Jazz Club – по будням днём хорошие бизнес ланчи в джаз клубе.
Kiskakukk – традиционная кухня в невероятно душевном исполнении, меню на русском языке.
Цепной мост им. Сечени – Széchenyi Lánchíd.
Andante Borpatika – винный бар с небольшим меню по еде, но с видом на Дунай.
Mátra Borozó – традиционный винный бар, литр вина 3 евро, но еды мало.
Lánchíd Söröző – душевный рок бар с хорошей едой, меню на русском языке.
Marvelosa Restaurant – милейший ресторан с традиционной кухней.
Bárkert Bistro – европейская и венгерская кухня в современном исполнении, для исключительных поводов.
Будайская крепость – Budai vár
Ramazuri – европейская кухня и вкусная винная карта.
Ruszwurm – одна из самых старых кофеен в городе.
Rétesvár – штрудели и выпечка для перекуса.
Pest-Buda Bistro – традиционная кухня в современном исполнении.
Baltazár – европейская и венгерская кухня.
Pierrot Café & Restaurant – вкуснейшее заведение в районе, но ценник высокий.
Riso – европейская кухня и хорошее обслуживание.
Гора Геллерт и купальня Геллерт – Gellért hegy & fürdő
Búsuló Juhász – очень вкусный ресторан на подъезде к цитадели.
Füge Shop and Café – единственный магазин на горе и кафе с выпечкой и сендвичами.
Mitzi. kortárs kávéház és bár – завтраки, кофе и бар.
Grillmánia – балканский ресторанчик с вкусным мясом.
Stühmer Édességbolt és Kávézó – кафе с десертами при шоколадной фабрике (кстати ещё можно вкусные сувениры здесь прикупить).
Kelet Café – вкуснейший кофе и чаи, сендвичи и супы в книжном кафе.
Hadik – душевный ресторанчик с венгерской кухней в современном исполнении.
Szatyor Bár – руинный бар с кухней из предыдущего заведения.
Béla – руинный бар с небольшим количеством еды (но есть вкусный лавандовый чизкейк).